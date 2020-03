Italiaanse scholen en universiteiten sluiten deuren, sportwedstrijden enkel zonder publiek wegens coronavirus

In Saudi-Arabië is nu ook de "umrah" of kleine bedevaart geschrapt voor alle lokale moslims. Het gaat om Saudische burgers en buitenlanders die permanent in het land verblijven. Eerder had Saudi-Arabië buitenlanders tijdelijk verboden om de voor moslims heilige steden Mekka en Medina te bezoeken.

De umrah wordt "kleine bedevaart" genoemd en kan het hele jaar door uitgevoerd worden. Het is nog niet duidelijk of Saudi-Arabië nu ook de grote bedevaart of hadj zal verbieden. Die zou normaal in juli plaatsvinden.

In Israël heeft opperrabbijn David Lau joden opgeroepen om tijdelijk niet langer de "mezuzah" aan te raken. Dat is een versierd doosje met daarin een bijbeltekst dat door religieuze joden aan deurposten wordt bevestigd en die ze aanraken of kussen telkens ze binnen of buitengaan.