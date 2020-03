Kapelle-op-den-Bos schaft Cyriel Verschaevelaan af en kiest voor vrouwennaam

Alle partijen in de gemeenteraad waren het er unaniem over eens dat de straatnaam moest worden afgeschaft. "We konden het 75 jaar na de bevrijding niet meer maken", zegt burgemeester Renaat Huysmans, om een figuur met een donkerzwart randje als Verschaeve te eren met een straatnaam. Dat is ook de reden waarom de bewoners dan toch niet zijn geraadpleegd."