1 extra boom per Vlaming en 4 keer meer elektrische laadpalen: minister Somers komt met eigen klimaatdoelen 

Minister van Binnenlands Bestuur Somers hoopt de Vlaamse burgemeesters tot actie aan te zetten door heel concrete doelstellingen voor te stellen. Zo wil hij inzetten op deelmobiliteit. "Eén deelwagen kan 4 tot 10 wagens uit de markt halen. En vaak zijn de wagens nog ecologisch ook", zegt Somers. De minister wil ook streven naar 1 extra boom per Vlaming tegen 2030. Dat zijn 6,6 miljoen bomen, een kwart meer dan wat Vlaanderen nu vooropstelt. "Als we alle gemeenten kunnen overtuigen, dan halen we die extra 6,6 miljoen bomen. En dan doen we inderdaad bovenop het ambitieuze Vlaamse plan om 10.000 hectare bos te realiseren, nog iets extra. Op die manier willen we samenwerken. Zo kunnen we de klimaatdoelstellingen realiseren", zegt de minister. Daarnaast vraagt hij ook om per inwoner een halve meter haag te planten.