Kunsthumanoria protesteert met schilderijen in Herentals

Toch is het meer dan enkel een protestactie. "Het is ook een project met en voor de buurt", vertelt leraar Wim Wouters van het kOsh, campus Scheppers. "We tonen werken die we hebben gemaakt met bewoners van De Molekens. De leerlingen hebben geluisterd naar wat de bewoners bezighoudt. Dat gaat van een kerk die wordt ontwijd tot enkele plaatsen in het woongebied waar de stad een nieuwe functie wil aan geven. De leerlingen hebben die ideeën visueel gemaakt met prenten. Die laten later ook aan het stadsbestuur zien hoe bepaalde plekken zouden kunnen worden ingevuld."