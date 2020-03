Hoog tijd dat hulpverleners kwetsbare jongeren ook online helpen

Dat geldt evengoed voor jongeren met psychische problemen. Net zoals hun leeftijdsgenoten zoeken ze online naar gelijkgestemden, onder meer via sociale netwerken zoals Instagram. Daar is niets mis mee, integendeel: via het internet komen ze, veel gemakkelijker dan vroeger, in contact met de lotgenoten waar ze vaak naar op zoek zijn. In de offline wereld blijft het taboe namelijk ervoor zorgen dat te weinig en te laat over psychische problemen gepraat wordt. Via sociale netwerken vinden jongeren bij anderen een luisterend oor, of kunnen ervaringen uitwisselen.