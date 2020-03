Laatste ebola-patiënt verlaat ziekenhuis in Oost-Congo: medische staf zingt en danst

In de stad Béni in Oost-Congo heeft de allerlaatste patiënt met ebola het ziekenhuis verlaten. En dat werd uitbundig gevierd door het verplegend personeel. Daarmee is het einde in zicht van een epidemie die 19 maanden heeft geduurd. Het virus heeft 2.264 doden gemaakt. Ongeveer twee op de drie zieken, overleefden het niet. Als er binnen de maand geen nieuwe ebola-gevallen meer opduiken, is de epidemie officieel voorbij.