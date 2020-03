Leen Demaré (58) over zoektocht naar nieuwe job na plots ontslag: "Het is een voltijdse bezigheid, en stresserend"

Leen Demaré was ruim 33 jaar onafgebroken te horen op verschillende radiozenders. Na een job bij Radio 1 stond ze mee aan de wieg van Radio Donna, de voorloper van MNM. Ze stapte zelf over naar 4fm, het latere JOEfm, nu Joe. Daar presenteerde ze eind november 2019 haar laatste radio-uitzending. Heel kort liet ze de luisteraars verstaan dat ze de volgende dag al niet meer te horen zou zijn. Einde verhaal. Vandaag is ze voor de eerste keer sinds dat ontslag te zien op televisie, in "Vandaag".

Demaré heeft het gevoel dat ze aan de kant werd geschoven wegens haar leeftijd. "De zender moet blijven evolueren": meer uitleg kreeg ze niet bij haar ontslagbrief. Die schok moest ze even verwerken. "Intussen heb ik dat losgelaten en kijk ik vooruit", zegt ze vastberaden. "Al heb ik me eerst twee weken opgesloten thuis, in een lelijke roze badjas. Daarna is mijn nieuwe leven begonnen. En dat is af en toe een beetje stresserend, want een job zoeken is een fulltime bezigheid. Dat is nieuw voor mij, want ik heb nog nooit gesolliciteerd."

Volgens Demaré loopt dat solliciteren niet van een leien dakje. "Vroeger kon je bij manier van spreken een job vinden op café. Door met de juiste persoon iets te gaan drinken, en de juiste persoon op de juiste plek te zijn: dat is nu niet meer het geval", vertelt ze. "Het is een intensief proces: netwerken, een cv opstellen, motivatiebrieven uitsturen. En ik moet allerlei dingen bijleren, zoals de Office-computerprogramma's bijvoorbeeld."