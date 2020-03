Liefde in tijden van corona

Om halftien had Patrick Dewael de voorzitters van groen, rood, geel en oranje in zijn bureau verwacht. Daartoe was hij in zijn thuisstad Tongeren al om zes uur opgestaan. Zijn echtgenote had zich nog eens behaaglijk omgedraaid in bed. Toen hij haar een kus wilde geven was hij op haar mondmasker gebotst. Ook de avond tevoren was hij bij thuiskomst na een zware dagtaak met enkel maar een “vuistje” verwelkomd.