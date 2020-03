120 leerlingen afwezig in school in Tienen nadat leerling besmet was geraakt met coronavirus

De school volgt nu een procedure waarbij elke leerling wordt opgebeld. "We bellen alle 120 leerlingen op", zegt Bart Diliën. "Er wordt dan aan de ouders gevraagd wat er juist aan de hand is. Als er spijbelaars blijken bij te zijn, zijn ze onwettig afwezig. Als er ouders bij zijn die zeggen dat ze ongerust zijn over het corornavirus en hun kinderen daarom thuis laten, gaan we daar pragmatisch mee om." Er zal dus niet meteen gestraft worden. "We zullen de ouders wel op hun verantwoordelijkheid wijzen en er ook de nadruk op leggen dat er geen reden is om de kinderen thuis te houden."