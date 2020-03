Miljardair Michael Bloomberg mikt niet langer op het Witte Huis, hij steunt nu Joe Biden: "Maar geen garantie op succes"

De strijd om de Democratische nominatie is nog lang niet gestreden. De twee grote kanshebbers zijn Joe Biden en Bernie Sanders. Nu Biden de steun krijgt van Bloomberg, lijkt hij de wind in de zeilen te hebben.

"Michael Bloomberg heeft gezien dat er geen pad is naar het presidentschap voor hem. Hij heeft veel minder goed gescoord dan hij had verwacht. Hij gooit nu de handdoek in de ring en hij heeft beloofd dat hij zijn oorlogskas van een half miljard dollar zal gebruiken om centrumkandidaat Joe Biden te steunen. Joe Biden kan op beide oren slapen met die steun. Biden kan nog meer gaan scoren in de voorverkiezingen volgende week met de steun van Bloomberg", meldt Björn Soenens vanuit Los Angeles.

Björn Soenens is er niet van overtuigd dat Joe Biden de geschikte Democratische kandidaat is om de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump te verslaan op 3 november.

"Joe Biden is geen inspirerende spreker en veel Democratische kiezers hebben tegen heug en meug voor hem gestemd. Hij is een politicus uit het verleden die al vijftig jaar in de politiek zit. Men dreigt dus op een scenario af te stevenen waarbij de Democraten weer een kandidaat hebben tegen Donald Trump die weinig enthousiasme opwekt. Krijgen ze genoeg mensen naar het stemlokaal voor de presidentsverkiezingen als het Joe Biden wordt, dat is de grote vraag", aldus Soenens.

Maar de race voor de Democratische nominatie is nog niet gelopen. "Er zijn nog een paar duizend afgevaardigden te winnen. Bernie Sanders zal de handdoek niet in de ring gooien. Alles zal afhangen van de progressieve Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren. Zal zij haar steun geven aan Bernie Sanders of niet? Zij kan Sanders wurgen, als ze in de strijd blijft bij de Democratische voorverkiezingen", besluit Soenens.

Bekijk de analyse van Björn Soenens uit "Het Journaal" hier: