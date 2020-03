Na de onrust aan de Grieks-Turkse grens, Vlaams Belang eist dat Turkse ambassadeur op het matje geroepen wordt

Partijvoorzitter Tom Van Grieken herinnert eraan dat Turkije in ruil voor miljarden euro's "afkoopgeld" de EU-grenzen zou beveiligen tegen illegale migratie. "Ons geld heeft Turkije wel aanvaard, maar nu gebruikt Erdogan het tegen ons om zijn agressief beleid in Syrië te ondersteunen. Het is tijd om Turkije haar hefbomen die het heeft over ons af te pakken en zelf onze grenzen te beveiligen. Erdogan moet ook gestraft worden voor deze verraderlijke misdaden", vindt Van Grieken.



Het Vlaams Belang eist dat de Turkse ambassadeur op het matje wordt geroepen wegens het "deloyaal chantagebeleid" aan de Turks-Griekse grens. Voorts moet de financiële steun aan Turkije, zowel in Europees als in Belgisch kader, gestopt worden en moet het Turks lidmaatschap van de Navo en de douane-unie met de EU stopgezet worden. Griekenland en Bulgarije moeten dringend geholpen worden bij hun inspanningen voor de veiligheid van de Europese buitengrenzen. Dit zowel materieel, financieel als desnoods militair.