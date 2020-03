Een niet alledaagse fanfare. Dat is het minste dat je kan zeggen van het gezelschap Meute. Al vijf jaar brengen de Duitsers technomuziek met klassieke instrumenten. Het is een geweldig succes, want hun concerten verkopen vlotjes uit. Dat was vanavond ook het geval in de AB in Brussel. Bekijk hierboven het verslag van onze reporter Pieterjan Huyghebaert.