Nieuw kunstevenement Contrei Live deze zomer in zuiden van West-Vlaanderen

"In Kortrijk zullen drijvende tuinen te zien zijn", zegt Filip Van Haverbeke van de intercommunale Leiedal. "Floating Gardens is een ontwerp van de Franse landschapsarchitect Michel Desvigne. Dat zal komen op en rond de Leieboorden in het centrum van Kortrijk. Er komt ook een Rain Amplifier van de Nederlander Matthijs la Roi. Het is een soort waterorgel dat zal werken met het geluid van het water."

