10 nieuwe gevallen van coronavirus in ons land, Belgen in Tenerife mogen naar huis

Woonzorgcentrum Eyckenborch in Gooik heeft beslist om preventief de deuren te sluiten voor bezoekers. Dat laat het centrum weten via Facebook. (zie onderstaande screenshot) Het is de eerste voorziening die deze maatregel neemt, naar eigen zeggen om hun groep kwetsbare bewoners zo goed mogelijk te beschermen.

Een van de werknemers in het woonzorgcentrum is in contact gekomen met iemand die mogelijk besmet is met het coronavirus. Bezoekers zijn daarom tijdelijk niet meer welkom, zo laat de directie van het woonzorgcentrum weten. Ze benadrukt ook dat dit een preventieve maatregel is: de werknemer is tijdelijk in quarantaine geplaatst in afwachting van de resultaten van het medisch onderzoek. Het is absoluut niet zeker dat die persoon effectief besmet is met het coronavirus.