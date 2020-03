Nog altijd geen fonds voor lekkende stookolietanks

De Belgische Federatie van Brandstofleveranciers (Brafco) vindt de plannen voor het fonds onhaalbaar. “Het kostenplaatje zal oplopen tot 900 miljoen euro”, zegt directeur Johan Mattart van Brafco. “Want Vlaanderen wil via dat fonds veel te veel regelen. Bijvoorbeeld ook het opruimen van stookolietanks die 10, 20 of 30 jaar geleden al uit gebruik zijn genomen, maar waar de eigenaars ze al die tijd hebben laten zitten. En dat zijn lekkende tijdbommen.”

Maar wat dan wel? “Als we ons beperken tot gezinnen die zich altijd hebben gehouden aan de wetgeving, is het wel haalbaar", zegt Mattart. "We willen een kleine bijdrage hebben om het fonds te spijzen. We denken aan een halve eurocent per liter, dat komt neer op 10 euro voor 2.000 liter stookolie, dat is wel haalbaar.”