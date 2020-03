NTGent lanceert tablet om theater toegankelijker te maken voor mensen met een beperking

Het Nederlands Toneel Gent lanceert een “theatertablet” waardoor mensen met een auditieve of visuele beperking een theatervoorstelling beter kunnen volgen. De tablet toont tijdens de voorstelling filmpjes in gebarentaal voor mensen met een auditieve beperking of laat via een hoofdtelefoon een audiodescriptie horen voor mensen met een visuele beperking.