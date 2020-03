Leerling Kindsheid Jesu in Hasselt test positief op corona: "Ze is na de vakantie niet in school geweest"

Na een leerkracht lichamelijke opvoeding in het Sint-Hubertuscollege in Pelt, testte ook een leerling van de middelbare school Kindsheid Jesu in Hasselt positief op corona. Het gaat om de twee eerste gevallen die in Limburg zijn vastgesteld. Noch de leerkracht, noch de leerling zijn na de krokusvakantie nog op school geweest.