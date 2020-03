Pensioenhervorming van president Macron zonder stemming door het parlement

De Franse president Emmanuel Macron kan zijn pensioenhervorming doorvoeren. Dat gebeurt via een speciaal decreet, dus niet met een normale goedkeuring van het parlement. Tegen die gang van zaken hadden zowel de rechtse als de linkse oppositie in het parlement geprotesteerd, door twee moties van wantrouwen tegen de regering in te dienen. Die zijn vannacht weggestemd, zodat de pensioenplannen meteen zijn aanvaard. De voorbije maanden werd in Frankrijk fel geprotesteerd tegen de hervormingen.