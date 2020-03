PLAN B #21: Hoeveel ministers van Volksgezondheid heeft ons land nodig om het coronavirus aan te pakken?

Het zijn opvallende beelden: om het coronavirus aan te pakken komt er sinds kort geregeld een overlegcomité bij elkaar, en op die beelden zie je dan een pak ministers samen. Op zo'n comité spreken namelijk alle regeringen van dit land met elkaar. De eerste minister Sophie Wilmes zit er naast de minister-presidenten Jan Jambon, Elio Di Rupo en Rudy Vervoort. Maar ook de vakministers, verantwoordelijk voor een aspect van de volksgezondheid, zijn geregeld aanwezig.

En die ministers zijn nogal talrijk: Alain Gerlache (RTBF) telt er acht. Vooral in Franstalig België is er sprake van een wildgroei van bewindslieden, zo legt Gerlache uit. En dat terwijl er in de Franse media- die veel Franstalige Belgen volgen- op elke persconferentie maar één minister te zien is, die wordt bijgestaan door één viroloog. Het contrast is groot, zo geeft Gerlache toe.