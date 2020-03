Anderlechtse jongeren voetballen met politieagenten: "Nu kunnen wij hén eens achterna lopen!"

Vrijwillige agenten spelen samen mét de jongeren, want de ploegen zijn gemengd. "Het is dus niet wij tegen hen, vandaag zijn we één ploeg", zegt Karen De Wit, inspecteur bij politiezone Zuid. Hoewel de jongeren er wel naar uitkijken om achter de agenten aan te lopen: "Vandaag zitten wij de politieagenten eens achterna", grappen ze.

Mohamed vindt het goed dat de agenten hen eens met een andere blik bekijken. "Als wij politieagenten zien, zelfs als we niets gedaan hebben, denken we meteen: "Oh nee, wij gaan hier weer een lange controle hebben, ze gaan ons weer lastigvallen." Nu kunnen we eens rustig praten met agenten. Want ze zijn niet allemaal stout of agressief hé! De meesten zijn nog normaal."