MeToo wordt #WeesLuider: politica Sihame El Kaouakibi (Open VLD) vraagt om meer op te komen voor elkaar 

De Vuyst merkt ook op dat de laatste jaren seksistische en racistische boodschappen zich makkelijker verspreiden via sociale media, volgens haar is het belangrijk om dat bespreekbaar te maken: "Dat is iets waar vrouwen die geconfronteerd worden met dit soort intimidatie aan kunnen bijdragen, door met hun verhaal naar buiten te komen. Maar ook anderen in hun omgeving, die getuige zijn van zo'n intimidatie, kunnen helpen."