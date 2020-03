Twee scholen uit Dilbeek gaan niet op sneeuwklassen naar Noord-Italië 

De sneeuwklassen van lagere school De Klimop en Jongslag naar Noord-Italië gaan niet door. Dat heeft de gemeente in overleg met de scholen beslist. De leerlingen zouden normaal vrijdag op sneeuwklassen vertrekken naar Zuid-Tirol, maar de regio waar de kinderen zouden verblijven valt onder risicogebied voor het coronavirus.

Burgemeester Willy Segers (N-VA) zat woensdagnamiddag samen met de scholen. “We hebben contact gehad met de hogere overheden omtrent reisadvies. Aanvankelijk was de regio nog vrijgegeven, maar sinds gisteren is daar verandering in gekomen. Vanuit Nederland was al advies om er niet naartoe te reizen, en dat zal weldra ook voor België gelden."

De gemeente- en schoolbesturen wilden zo dicht mogelijk bij de vertrekdatum beslissen om zeker te zijn van hun zaak. “Vanmiddag zijn de ouders en kinderen gecontacteerd dat de reis niet doorgaat", zegt burgemeester Segers. "Morgen zit het schepencollege nog eens samen om alles officieel te maken en te bekijken of er een vervangprogramma komt en of de kosten kunnen terugbetaald worden."