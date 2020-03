Verhaal van Spotify in boek gegoten: zo werkt het achter de schermen van de muziekstreamingdienst

Ook een deal sluiten met Universal Music heeft heel wat voeten in de aarde. Want daar lijkt Steve Jobs, van het concurrerende bedrijf Apple, op de achtergrond een bepalende rol te spelen. Apple en Universal hebben al lang een hechte relatie en Jobs pompt veel geld in labels en projecten van de groep. Volgens een goed ingelichte bron zou Jobs op een bepaald moment gesuggereerd hebben dat hij die geldstroom zou stopzetten, tenzij Universal Music zou doen wat hij wilde. Een theorie is dat hij de komst van Spotify alvast wilde uitstellen tot hij een nieuwe cloudservice van iTunes (de betalende muziekdienst van Apple) geïntroduceerd had.



Om Universal aan boord te krijgen is de in het boek zo genoemde "schmuck insurance" of "idiotenverzekering" essentieel. De platenmaatschappij dwingt af dat Spotify ermee instemt hen "vele miljoenen dollars te betalen mocht Spotify het bedrijf binnen een bepaalde tijd verkopen of ermee naar de beurs trekken". Die deal is gunstig voor Universal en Steve Jobs omdat Ek zo volgens de auteurs minder in de verleiding zou komen om te verkopen aan Google en Microsoft, de concurrenten van Apple. Jobs ziet muziek op dat moment als een wapen in de heilige oorlog tegen Google.