Stefaan krijgt al twee jaar post van het parket Halle-Vilvoorde: "Wat doen vertrouwelijke documenten in mijn bus?"

Tussen de post zitten veel vertrouwelijke documenten. "Dat zijn processen-verbaal, dossiers, ... Ik wil dat het stopt. Ik maak me trouwens zorgen, want waar komt mijn post dan eigenlijk al jaren terecht?" In het begin bracht Stefaan de post zelf terug naar het sorteercentrum van Bpost, maar ook dat haalde niets uit. "Een week later staken die stukken gewoon weer in mijn bus." Ook bij het parket van Halle-Vilvoorde zitten ze erg verveeld met de zaak. "Wij nemen dit heel ernstig”, zegt woordvoerster Carol Vercarre. “We hebben het aangekaart bij de FOD Justitie en bij Bpost. Bpost heeft interne maatregelen genomen, waardoor het probleem zich niet meer zou mogen voordoen.”