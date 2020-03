"Stelplaats" Leuven sluit tijdelijk de deuren door problemen met drugsdealende jongeren

"Stelplaats is een fantastisch plek voor jongeren in Leuven waar zij kunnen samenkomen, kunnen skaten, concerten organiseren, enz.", vertelt Dirk Vansina. "Wij willen dat dat ook zo blijft, maar we hebben helaas moeten vaststellen dat er een aantal jongeren daar dingen deden die te ver gingen. Het ging over dealen van drugs en het verkopen van gestolen gsm's."