De lessen van Super Tuesday: "Het momentum is voor Joe Biden, maar de race is nog niet gelopen"

Joe Biden wint vooral in staten in het zuidoosten, North Carolina, Virginia, Alabama, Arkansas, staten waar veel oudere, zwarte Amerikanen wonen, zijn kiespubliek. Biden wint ook in Minnesota, de staat van Amy Klobuchar. Zij verliet de race enkele dagen geleden en sprak haar steun uit voor Biden. Opvallend is ook dat Biden wint in staten waar hij amper of geen campagne gevoerd heeft, zoals Oklahoma en Tennessee.

Een week geleden leek de campagne van Joe Biden nog uitgeteld, "ik zou er geen geld op hebben ingezet", zegt VS-correspondent Björn Soenens vanuit Los Angeles in Californië, waar hij Super Tuesday gevolgd heeft. "Zijn campagnemeetings trokken geen volk, hij had bijna geen geld meer, het enthousiasme was laag. En na de voorverkiezing in Nevada leek Biden op sterven na dood. Maar toen kwam South Carolina, waar hij de winst pakte."