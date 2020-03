Joe Biden wint op Super Tuesday, Sanders kan standhouden in Californië, maar verliest in Texas

Joe Biden (77) heeft de winst binnen in Massachusetts, Minnesota, Tennessee, Oklahoma, Alabama, Arkansas, North Carolina en Virginia. "Het is nog vroeg, maar het ziet er heel goed uit, stukken beter dan een paar dagen geleden", zegt Biden in een eerste reactie. "Voor zaterdag werd mijn campagne doodverklaard, maar na South Carolina zijn we terug."

Opvallend is dat de grote staat Texas (met veel afgevaardigden) naar Biden gaat. Nochtans was daar een overwinning van Bernie Sanders voorspeld. Het grote succes van Biden is te danken aan zijn populariteit bij erg belangrijke minderheden zoals zwarte kiezers en Spaanstaligen. Ook de oudere kiezer kiest massaal voor Biden.

Senator Bernie Sanders (78), tot nu de koploper, won in Utah, Colorado en zijn thuisstaat Vermont. Sanders staat ook aan de leiding in Californië, de staat met de meeste afgevaardigden. Sanders doet het slechter bij minderheden, maar is erg populair bij jongeren. Hij lijkt heel wat afgevaardigden binnen te halen, maar wordt nu in een buitenbaan geduwd door het succes van rivaal Joe Biden.

De strijd voor de Democratische nominatie is echter nog niet beslecht: Biden wint dan wel in 9 van de 14 staten, het is het aantal afgevaardigden achter zijn naam dat telt en hij heeft nu een voorsprong - zij het geen beslissende - op Bernie Sanders. Ook is het niet zo dat als je in een staat wint, dat je dan alle afgevaardigden van die staat achter je krijgt. Alles samen genomen is Super Tuesday toch een succes voor Biden, die vorige week op een dood spoor leek te zitten, maar nu aan de kop staat.