Tiense leerling besmet met coronavirus: "Gezonde leerlingen worden op school verwacht" 

Gisteren testte een jongen van 17 in het Atheneum van Tienen positief op het coronavirus. De leerkracht herkende de symptomen en de leerling werd naar spoed gestuurd. Intussen is hij thuis om uit te zieken. Het nieuws van de besmetting op school leidde tot heel wat onrust bij ouders. Maar zowel het Agentschap Zorg en Gezondheid, de directie als de burgemeester van Tienen zeggen dat er geen reden is tot paniek en dat er ook geen enkele aanleiding is om de school te sluiten.