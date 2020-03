Tones and I, zangeres van monsterhit "Dance monkey", speelt eerste concert in België: "Succes viel niet te voorspellen"

De "Ultratop"-statistieken spreken voor zich: in ons land heeft “Dance monkey” het record verbroken, dat al sinds 2007 op naam van de Antwerpse groep Fixkes stond met hun “Kvraagetaan”. “Dance monkey” heeft in totaal 17 weken op nummer 1 gestaan, en kampeert sinds september 2019 onafgebroken in de hitlijst. In Australië is “Dance monkey” de langst genoteerde nummer 1 sinds het ontstaan van de hitlijst daar in 1974. En dat voor een lied dat Tones and I naar eigen zeggen “op een halfuur tijd” in elkaar heeft gebokst “alleen en in het donker”.

“17 weken op nummer 1: dat is niet niks, maar het is een samenloop van omstandigheden”, zegt Sam Jaspers van Ultratop. “Het lied heeft een lange levensduur omdat het met mondjesmaat bekend is geraakt. De clip circuleerde al een tijdje op YouTube en sociale media, voor de radiozenders het nummer zijn beginnen draaien. Het nummer heeft zo in verschillende fases steeds een nieuw publiek bereikt.”