Mechelen breidt autoluwe zone in binnenstad uit: "We willen de horeca en winkels een extra duw in de rug geven"

"De bedoeling van deze uitbreiding is om de handel en de horeca in twee nabijgelegen straten een extra duw in de rug te geven. We gaan ook de Onze-Lieve-Vrouwestraat heraanleggen", zegt Alexander Vandersmissen, burgemeester van Mechelen.

Het plan voor de uitbreiding van de zone kwam er tijdens een brainstorm met handelaars en buurtbewoners, aldus Vandermissen: "Er kwamen een aantal ideeën uit die we nu in een testfase gaan uitproberen. Daarna volgt een evaluatie en kunnen we een definitief ontwerp opstellen."

Mechelen heeft al 8 jaar een autoluwe zone in winkelstraten zoals de Bruul en op de Grote markt.