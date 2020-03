Universiteit Hasselt ontwikkelt "slimme" pleister in opvallend klein formaat: "Dit is revolutionair"

Ondanks de vele sensoren is het formaat van de Plug ‘n Patch niet veel groter dan dat van een gewone pleister. Hij is kleiner dan 10 centimeter en maar 1 centimeter dik. “Met zoveel sensoren erin is dat revolutionair", zegt De Cannière. “Zo’n handig formaat is belangrijk, want de pleister wordt op de borstkas aangebracht en dat moet zo comfortabel mogelijk zitten.”