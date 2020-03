Vlaams klimaatminister Demir heeft geen probleem met klimaatplan voor gemeenten van collega Somers

Maar dat wil niet zeggen dat Somers met zijn plan ambitieuzer is dan de Vlaamse regering, zegt Zuhal Demir: “Die 40 procent CO2-reductie staat in het Vlaams regeerakkoord (als doelstelling voor de gemeenten, nvdr). Er zijn dus geen twee klimaatplannen. Elke minister heeft zijn doelstellingen voor het klimaat, of dat nu gaat over mobiliteit of landbouw. Men probeert tweespalt te creëren.”