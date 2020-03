Europese Commissie keurt klimaatwet goed: niet ambitieus genoeg voor de een, "groene machtsgreep" voor de ander

Europees commissaris Timmermans wuift die kritiek echter weg. "Dit gaat over het traject tussen 2030 en 2050. De eerste keer dat we dit zouden moeten toepassen is met andere woorden in 2035. Waar gaat dit over? Ik vind ook dat de Commissie het best geplaatst is om te oordelen of we op het juiste spoor zitten. Als anderen zich beter geplaatst voelen, is dat goed, maar ik denk dat dit de meest rationele manier is."

De klimaatwet van de Europese Commissie moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de lidstaten.