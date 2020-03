De overheid moet nu ingrijpen om de economische schade van het coronavirus tegen te gaan

Tegen die achtergrond greep de Amerikaanse centrale bank al in met een verrassende renteverlaging. Die zal niets uithalen om de aanbodschok te temperen, maar moet wel helpen de vraagschok te counteren. Andere centrale banken zullen allicht volgen. In Europa heeft de ECB maar (beperkte) ruimte, maar zijn er budgettair iets meer mogelijkheden. Gemiddeld ligt het begrotingstekort in Europa vandaag rond 1% van het BBP, wat nog ruimte laat voor tijdelijke stimulusmaatregelen mochten die nodig blijken. Landen als Duitsland en Nederland zouden daarbij het voortouw moeten nemen. In België, Italië en Frankrijk is daarvoor minder marge, gezien die landen allicht dit jaar al zullen flirten met tekorten van 3% van het BBP.

Uit China komen ondertussen signalen dat fabrieken terug opgestart worden. Dat verloopt moeizaam en het duurt hoe dan ook nog enige tijd voor de schok doorheen de globale productieketen verwerkt is. Niettemin is de aanbodschok vooral een tijdelijk fenomeen. Het belangrijkste risico op iets langere termijn is dat de onzekerheid rond de uitbraak een veel grotere vraagschok creëert.

Dat betekent evenwel niet dat overheden niets moeten doen en gewoon kunnen afwachten. Overheden moeten niet kost wat kost proberen bedrijven overeind te houden. Bedrijven die geen economisch zinvolle activiteit uitoefenen of zich niet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden moeten niet kunstmatig in leven gehouden worden. Anderzijds moet wel vermeden worden dat gezonde bedrijven in problemen raken door de tijdelijke corona-schok.

Om heel eerlijk te zijn: economen hebben geen goeie modellen om het verdere verloop van dit soort situaties te voorspellen en er zijn ook geen echt duidelijke precedenten waarop ze kunnen terugvallen. Bovendien impliceert de grote onzekerheid over hoe het virus zich verder zal ontwikkelen en/of verspreiden dat heel wat scenario’s mogelijk blijven, zelfs de meest extreme. Zowel doen alsof er niets aan de hand is als meteen uitgaan van de doemscenario’s is geen zinvolle strategie. Beide gaan immers gepaard met belangrijke risico’s en kosten.

