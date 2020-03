Bizar incident in Gent: huizen lopen onder met zeepschuim door lek bij chemisch bedrijf

Bjorn Bryon van de Gentse brandweer: "We hebben een anti-schuimmiddel in het riool gedaan. Het chemisch bedrijf heeft ook drie vacuümwagens ter plaatse gestuurd. Daarmee werd de riolering leeggezogen." Ruim twee uur later was het schuim zo goed als volledig weg.

Op geen enkel moment was er gevaar voor de volksgezondheid. Sommige mensen hebben wel lichte schade opgelopen. “Maar er is al iemand van het bedrijf langsgeweest om contactgegevens uit te wisselen. Eventuele schade zullen zij vergoeden. Gelukkig is het maar schuim”, besluit buurtbewoner Freddy.