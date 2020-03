Primeur in België: driedaags triatlonevenement in Nieuwpoort

Het idee komt overgewaaid uit Wales. Sportievelingen die tijdens die 3 dagen de maximumafstand zwemmen, fietsen en lopen, doen eigenlijk een volledige triatlon. "De havengeul in Nieuwpoort is het perfecte decor voor het eerste deel van het driedaagse sportevenement", zegt organisator Arne Detavernier. "Op vrijdag gaan we hier dus zwemmen. Daarna fietsen we op zaterdag vanuit Nieuwpoort langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. Tot slot kan je op zondag lopen. Je kan telkens kiezen aan welke discipline je deelneemt en welke afstand je doet."

"The Long Course" is op 25, 26 en 27 september 2020 in Nieuwpoort.