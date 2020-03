Acht mensen van dezelfde familie besmet met het nieuwe coronavirus in Wevelgem

Eén van hen is leerkracht in de Wijnbergschool in Wevelgem en gaf de afgelopen dagen nog les in de school. De ouders van de leerlingen werden geïnformeerd met een brief van de directie.



Maar de school sluit niet, zegt burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve: "Het belangrijkste is dat de ouders heel alert zijn en dat ze onmiddellijk contact opnemen met de huisarts als ze iets zien. Ze sturen dan beter hun kind niet naar school, maar er zijn zeker geen richtlijnen dat de scholen moeten sluiten."