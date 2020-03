Amnesty International vraagt opnieuw om van seksueel geweld topprioriteit te maken: "Probleem wijdverspreid"

Seksueel geweld moet een topprioriteit zijn voor het beleid in ons land. Het is niet de eerste keer dat we die eis horen. Vorig jaar was dat nog de conclusie van de Hoge Raad van de Justitie, nadat hij zich had gebogen over de zaak Julie Van Espen.

Zowel ontslagnemend federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) als Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) lieten het voorbije jaar al weten dat ze de strijd tegen seksueel geweld willen voeren, aan kruissnelheid. Zo werden verschillende zorgcentra voor slachtoffers opgericht, en het aantal wordt ook nog uitgebreid.