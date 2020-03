Brussels Airlines vermindert  Europees vluchtaanbod met een kwart

Brussels Airlines had zijn vluchtaanbod van en naar Italië al laten dalen met 30 procent. Maar door de aanhoudende lage vraag naar vliegtuigtickets, is de Belgische luchtvaartmaatschappij nu genoodzaakt om haar vluchtaanbod verder te verminderen. Concreet zullen ze overgaan tot een reductie van 23 procent van hun Europees vluchtaanbod tussen 8 en 28 maart. Het zou gaan om gemiddeld 20 vluchten per dag die niet zullen doorgaan.