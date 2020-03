Vrij CLB over scholen en coronabesmettingen: "Correct informeren vóór bevestiging van besmetting is belangrijk"

Pas informeren van zodra een besmetting officieel bevestigd is, vindt Meertens geen goed idee. “Als je helemaal niets zegt, dan krijg je vaak een geruchtenmolen. Er circuleren dan berichten die niet kloppen. Je kan beter iedereen op hetzelfde moment de juiste informatie geven, ook als een uitslag van een test er nog niet is. De raad die ik aan scholen geef is: check zelf altijd op voorhand de informatie en communiceer enkel wat je zelf weet. Je moet op het juiste moment correct informeren.”

In Italië zijn alle scholen en universiteiten nog zeker tot 15 maart gesloten. Daar is het coronavirus veel meer verspreid. Dezelfde maatregel invoeren in Limburg, en bij uitbreiding in Vlaanderen, is niet aan de orde volgens het CLB. “Deze epidemie gaat niet zomaar voorbij. Ook niet als je maandenlang scholen gaat sluiten. Het is belangrijk dat leerlingen gewoon naar school blijven komen. Buiten de school kan je ook in contact komen met het virus, en op school heb je juist een beter zicht op de zaak. Wanneer je iedereen thuis laat blijven, moeten ouders en grootouders op de leerlingen letten. Dat is een veel groter risico.”