Leerling basisschool Sint-Dimpna in Geel besmet met coronavirus

In Geel is een leerling van basisschool Sint-Dimpna besmet geraakt met het coronavirus. De leerling zit nu samen met zijn ouders thuis in quarantaine en stelt het goed. Maandag is hij nog naar school gegaan, maar er is geen reden om al zijn klasgenootjes thuis te houden. “Iedereen wordt goed opgevolgd”, zegt Vera Celis, burgemeester van Geel.