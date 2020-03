Coronavirus houdt wereldwijd nu al 290 miljoen kinderen van school: "Recht op onderwijs in gevaar"

In 13 landen zijn alle scholen in het hele grondgebied dicht, dat is bijvoorbeeld het geval in China en Japan en nu ook in Italië. Daardoor kunnen wereldwijd 290,5 miljoen kinderen en jongeren, gaande van de kleuterschool tot het hoger middelbaar, geen les volgen. In 9 landen blijven de scholen enkel in bepaalde regio's dicht. Als ook die landen zouden beslissen om alle scholen te sluiten, zouden daar nog eens 180 miljoen kinderen bij komen.

De Unesco begrijpt de maatregel, maar waarschuwt ook dat die nog nooit op zulke grote schaal is doorgevoerd. En dat houdt risico's in. "Het tijdelijk sluiten van scholen uit medische of andere noodzaak is helaas niet ongewoon, maar de wereldwijde schaal en de snelheid waarmee dit nu gebeurt, is ongezien," zegt directeur-generaal Audrey Azoulay. "Als dat lang blijft duren, komt het recht op onderwijs voor miljoenen kinderen in gevaar."