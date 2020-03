Dadipark: al 20 jaar dicht, maar tijdelijk opnieuw open

Over enkele jaren wordt het domein van het vroegere Dadipark volledig opnieuw ingericht. Maar deze zomer kan je nog een laatste keer nostalgisch doen, want vier vrienden zullen er dan een tijdelijk Dadipark bouwen. "En dat in de stijl van vroeger", zegt Giovanni Maes. "Het reuzendoolhof komt terug, net zoals de reuzenschommels. Want die waren altijd sterk aanwezig in het beeld van Dadipark. We willen er ook een gigantisch springkastelenpark zetten met niet-alledaagse springkastelen."