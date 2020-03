De Lijn stopt niet meer bij Bobbejaanland

Tot nu toe kon je aan het station van Herentals een rechtstreekse bus nemen tot aan de ingang van pretpark Bobbejaanland. Vanaf nu zal De Lijn nog maar tot in Lichtaart rijden en van daar is het nog een heel eind te voet. Dat kan ook gevaarlijk worden, vreest de burgemeester van Kasterlee, Ward Kennes (CD&V): "De mensen stappen daar af aan de rand van de weg naast een bos. Dat is toch onveilig met kinderen of kinderwagens bijvoorbeeld. Ze moeten daar dan ook over de fietspaden wandelen, die we nog aan het aanleggen zijn."