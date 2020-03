"De zotte morgen" van Zjef Vanuytsel na 50 jaar op vinyl: is kleinkunst de nieuwe hype?

"En ja, ik heb mijn persoonlijke favorieten doorgedrukt. En het verkoopt als zot, verzamelaars smullen ervan en ik zie soms al exemplaren die voor 100 euro verhandeld worden", weet Frederik Nuytten. "Ik snap het succes soms niet. Ligt het aan de enorme kracht van die nummers? Heeft het te maken met het fenomeen vinyl? Of willen mensen gewoon mee in iets nieuws? Hoe dan ook, elke keer weer is de release van zo'n single goed voor een bombardement aan interesse."

De single is ook een eerbetoon aan Zjef Vanuytsel. Zijn LP met het nummer op kwam 50 jaar geleden uit en de zanger-architect is 5 jaar geleden gestorven. "Het is een mooi moment om het te doen. De tekst is nog altijd zeer actueel. Bovendien wordt het een single met twee a-kanten want het tweede nummer klinkt ook heel bekend in de oren", is te horen bij BLP Records. En inderdaad, op de ommekant staat "Ik weet wel mijn lief", een nummer dat gedoopt is in liefdesverdriet en melancholie.