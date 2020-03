Libellen eten elke zomer duizenden muggen

“Op de 12 hectare die we bestudeerd hebben, bleek dat de massa die de vier soorten libellen vingen, ongeveer 900 gram was. Dat komt overeen met 700.000 middelgrote muggen”, zei Eero Vesterinen, docent moleculaire ecologie aan de Universiteit van Turku. “Dit is ongeveer 1 procent van de totale massa van de muggenpopulatie in het gebied.”

Die hoeveelheid moet volgens hem niet worden verwaarloosd, aangezien libellen niet de enige muggen- en insecteneters zijn. “In het gebied dat we bestuderen zijn zeer veel andere roofdieren te vinden, inclusief twintig andere soorten libellen, vogels en vleermuizen.”

Het onderzoek van de wetenschappers van de Universiteit van Turku, de Universiteit van Helsinki, de Zweedse Universiteit van Landbouwkundige Wetenschappen en de Carlton University in Ottawa is gepubliceerd in het Journal of Animal Ecology. Bron: persbureau IPS.