Een op de vijf Europeanen staat bloot aan schadelijke "geluidsvervuiling" door verkeer

Dat kan door bijvoorbeeld over te stappen op andere vormen van mobiliteit. Elekrische wagens zijn bijvoorbeeld stiller dan benzine- of dieselwagens. Maar ook wandelen en fietsen beperkt het omgevingslawaai. Het EEA vindt ook dat meer moet worden ingezet op openbaar vervoer. Dat is niet alleen goed tegen lawaaihinder, maar ook voor het milieu.

Daarnaast adviseert het EEA om bijvoorbeeld wegen aan te leggen met "stiller" asfalt en te werken aan "verkeersmanagement", het beter geleiden van de verkeersstromen. De maximumsnelheid verlagen in stedelijke gebieden kan ook helpen. Bij de inrichting van steden moeten ingenieurs ook oog hebben voor "stille gebieden", zoals parken.

Uit het Leefomgevingsonderzoek van de Vlaamse Overheid in 2018 bleek dat 27,6 procent van de Vlamingen geregeld 's nachts wakker wordt door straatverkeer. Dat is iets meer dan een op de vier, en een sterke stijging in vergelijking met het vorige onderzoek uit 2013.