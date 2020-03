Coronabesmetting bij baksteenfabrikant Vandersanden: werknemer en acht collega's moeten thuisblijven  

De leerling was ook maandag nog naar school geweest. Daarna werd hij ziek en testte hij positief. De jongen blijft nu samen met zijn familie thuis in quarantaine. "Dat is de procedure die nu in scholen gevolgd wordt", zegt Bea Meertens van het Vrij CLB. "We gaan nu onderzoeken met wie de leerling in contact is gekomen. De overheid stuurt die mensen dan een informatieve brief."