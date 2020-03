Eerste onderhandelingsronde met Verenigd Koninkrijk achter de rug: “Nog ernstige meningsverschillen”

Daarnaast wil de Europese Unie graag een ruim, overkoepelend en allesomvattend akkoord maken. In zo’n akkoord moeten afspraken gemaakt worden over alle domeinen van de toekomstige relatie. Maar de Britten willen liever akkoorden maken per thema of sector. Volgens de Europese onderhandelaar Barnier is dat niet praktisch en zou het veel administratieve last bezorgen aan de lidstaten, die elk akkoord dan apart moeten voorleggen aan de nationale parlementen.