Geen enkele Belg geselecteerd voor Elisabethwedstrijd 2020 voor piano

Uit een totaal van 331 inschrijvingen zijn er 74 kandidaten weerhouden voor deelname aan de Elisabethwedstrijd van dit jaar. Het instrument dat deze editie centraal staat is de piano. De deelnemers vertegenwoordigen 19 nationaliteiten: maar liefst 17 van hen zijn afkomstig uit Noord- of Zuid-Korea, 12 deelnemers komen uit Rusland, 9 uit Japan. Dit jaar heeft geen enkele Belg de preselectie overleefd. Onze buurlanden zijn wel vertegenwoordigd: 1 Nederlander, 2 Duitsers en 8 Fransen zijn geselecteerd. Een lijst van alle deelnemers vindt u hier.

Samen met de kandidaten zijn ook de componisten bekendgemaakt die de verplicht uit te voeren muziekstukken schrijven. De keuze is dit jaar gevallen op twee Fransen: Pierre Jodlowski levert het verplichte werk voor de halve finale. Dat werk gaat op 11 mei in première in Flagey. De 12 finalisten moeten een werk brengen van Bruno Mantovani, samen met het Brussels Philharmonic o.l.v. Stéphane Denève. Dat stuk wordt voor het eerst gebracht op 25 mei in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Wie er in welke voorronde speelt, wordt bepaald tijdens een loting op 1 mei. De wedstrijd zelf start op 4 mei. Op 30 mei kennen we de winnaar, na een finaleweek waarin in totaal 12 deelnemers aantreden. De juryvoorzitter is net als vorig jaar Gilles Ledure, sinds 2011 algemeen directeur van de Brusselse zaal Flagey waar een deel van de wedstrijdconcerten wordt gespeeld. Ledure kreeg in 2014 het ereteken "Chevalier des Arts et des Lettres" in Frankrijk, een hoge onderscheiding voor zijn artistieke bijdrage in de relatie tussen België en Frankrijk.